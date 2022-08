Unleashed: Dave Bautista in trattative per il film Netflix

Dave Bautista è in trattative per prendere parte al film Netflix intitolato Unleashed, dedicato ad un poliziotto ed al suo cane in servizio.

L’interprete Dave Bautista è in trattative per prendere parte al lungometraggio Netflix intitolato Unleashed, che sarà realizzato, per quanto riguarda la sceneggiatura, da Jim Kehoe e Brian Kehoe, che hanno già curato il progetto Blockers. Mentre alla regia è stato chiamato Jeff Tomsic.

Il ruolo di Dave Bautista in Unleashed dovrebbe essere proprio quello del protagonista, ovvero un ufficiale di polizia, che si accompagna ad un cane che lo supporta nelle indagini. Ma dopo la morte di Boomer, il personaggio principale rifiuta di lavorare con un altro cane, fino a quando non incontrerà Zeus.

Jim Kehoe e Brian Kehoe, oltre a fare da sceneggiatori, saranno anche i produttori esecutivi di Unleashed. Gli altri produttori del progetto saranno, lo stesso Dave Bautista, e poi Jonathan Meisner, Chris Bender e Jake Weiner.

Ricordiamo che, per quanto riguarda le produzioni Netflix, Dave Bautista ha già partecipato a Army of the Dead, film che è stato diretto e creato da Zack Snyder. Mentre per quanto riguarda altri progetti, l’attore ha di recente finito le riprese sul set di Guardiani della Galassia vol.3, realizzato da James Gunn.

