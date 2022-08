Guardiani della Galassia Vol. 3: sinossi ufficiale e primo poster del film Marvel Studios

Diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane, andando a imbastire la trama “cosmica” della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe ma anche a chiudere il discorso su Guardiani per come li conosciamo, almeno stando a quanto rivelato dal regista e dalla nuova sinossi ufficiale.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Studios l’amato gruppo di emarginati sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

