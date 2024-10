“Daredevil: Born Again” è un nuovo capitolo che riporterà sugli schermi il nostro amato eroe non vedente. È stata la stessa Marvel Studios ad annunciarne l’uscita per il 4 marzo 2025 su Disney+ nel corso di un panel al New York Comic Con.

Fra le star nel cast troviamo: Charlie Cox, nei panni di di Matt Murdock/Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo del villain Kingpin e Vanessa Fisk, nel ruolo della moglie di Kingpin. L’annuncio dell’uscita è arrivato con un discreto ritardo, visto considerato che nel 2022 si parlava già della serie con due stagioni e addirittura diciotto episodi.

Daredevil: Born Again, cosa sappiamo della nuova serie

Brad Winderbaum, produttore esecutivo, ribadisce che la serie sarà fedele alla “timeline sacra” del Marvel Cinematic Universe, quindi si unirà al resto dell’universo Marvel, non sarà un prodotto a sé stante come è stato concepito fino ad ora.

Ma facciamo un salto indietro. Daredevil fi cancellato nel 2018 e da allora Charlie Cox è riapparso come Daredevil solo per alcuni cameo tra cui la serie “Echo” e “Spider-Man: No Way Home”. C’è stata anche una serie su Netflix, totalmente slegata al mondo Marvel, che però non è stata molto gradita, né dagli spettatori né dalla critica, quindi la sua cancellazione non ha suscitato molta sorpresa. Questi brevi cameo hanno fatto però pensare che forse il mondo di Daredevil non era affatto chiuso. Non resta che aspettare il 4 marzo 2025su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).