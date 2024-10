La Sergio Bonelli Editore ha annunciato il lancio degli abbonamenti per alcune delle sue serie a fumetti più importanti.

Sergio Bonelli Editore ha deciso di lanciarsi in un’iniziativa che fino ad ora aveva evitato, cercando di identificarsi il più possibile all’interno della distribuzione nelle edicole. A partire dal 30 ottobre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento a serie come Tex e Dylan Dog, ma non solo.

Dal 30 ottobre 2024 sarà permesso agli appassionati di sottoscrivere un abbonamento annuale a cinque delle testate mensili più seguite: Tex, Tex Willer, Dylan Dog, Dragonero e Zagor.

Gli abbonanti si assicureranno attraverso il servizio a domicilio, tramite Poste Italiane, dodici numeri dedicati alle proprie serie preferite al costo di 49,90 euro (39,90 euro per Tex Willer). Il tutto a partire dall’uscita di dicembre 2024. Gli albi saranno recapitati in contemporanea con la loro uscita in edicola.

L’offerta lancio è valida solo fino a Natale 2024. Per chi si troverà al Lucca Comics & Games sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento direttamente presso il PalaBonelli.

Le nuove iniziative della Sergio Bonelli Editore

L’iniziativa si aggiunge a quella lanciata sempre dalla Sergio Bonelli Editore qualche settimana fa, che annunciava la disponibilità di una grande quantità di testate della casa editrice distribuite in contemporanea sia in edicola che in fumetteria.

Inoltre, la SBE ha annunciato di recente che verranno portate in edicola le Card Legends, con cui i personaggi storici della casa editrice diventeranno figure collezionabili. L’iniziativa verrà presentata in anteprima proprio durante il Lucca Comics & Games 2024.