Anche la storica Sergio Bonelli Editore ha deciso di entrare nel mercato delle carte collezionabili, e lo farà con Legends, un’iniziativa che verrò presentata durante il Lucca Comics & Games, e che arriverà subito dopo anche nelle edicole.

Il progetto è stato realizzato attraverso Gedis, editore leader nel canale edicola per il settore prodotti collezionabili. I personaggi più iconici SBE diventeranno card da collezione esclusive con oltre 150 soggetti diversi e versioni dalle tirature limitatissime.

Legends sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2024, e dal 4 Novembre 2024 sarà disponibile in edicola ed in fumetteria.

Tutti i set di Legends

Il Set Base di Legends comprende 100 carte differenti, ciascuna disponibile in tre varianti:

Edicola (disponibile solo nelle buste vendute in edicola)

Retail (solo per fumetterie e negozi specializzati)

Regular (disponibile in tutte le buste)

Le differenti edizioni di distinguono per la cornice, di colore differente in base alla variante. Dietro ogni card ci saranno informazioni riguardanti il personaggio e/o l’illustrazione.

Tutte le card regular presenti nel SET BASE possono essere trovate in 6 diverse edizioni “parallel”, ciascuna con una rarità differente. La prima è la versione Bronzo e poi si passa alla versione Argento (con solo 200 copie per ogni soggetto), Oro (100 copie a soggetto), Platino ( 25 copie), Diamante (10 copie) e la rarissima versione Black. Esiste solo una versione Black per ogni card del SET BASE.

Nel set base dentro ogni bustina sarà possibile trovare le card appartenenti a 3 differenti MINI-SET che rendono la collezione ancora più attrattiva:

RARE POSTER: Una collezione di poster iconici dei personaggi più amati (20 card)

RARE ART: Una collezione di illustrazioni rare e ricercate (20 card)

I NUMERI UNO: Le copertine dei numeri 1 dei fumetti Sergio Bonelli Editore più famosi (presenti in 12 card)

Nelle bustine di LEGENDS sono state aggiunte anche 20 card speciali, disegnate appositamente da cinque fumettisti di spessore: si tratta di Fabio Civitelli, Sergio Gerasi, Claudio Piccoli, Alessandro Bignamini e Alessandro Piccinelli. Ognuno di loro ha realizzato per LEGENDS quattro card che saranno disponibili in una sola copia autografata.

Il lancio di Legends è previsto al Lucca Comics & Games 2024 presso l’Oratorio di San Giuseppe, di fronte alla sede del padiglione dedicato a Sergio Bonelli Editore.