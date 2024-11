Apogeo Editore ha pubblicato un volume a tema nerd che attirerà i videogiocatori, ed in particolari gli appassionati di Minecraft. Dal 12 novembre è disponibile L’enciclopedia definitiva di Minecraft.

Si tratta di una guida che svela trucchi e segreti relativi al popolare gioco Il libro è stato realizzato da Megan Miller. Nella descrizione è specificato:

L’enciclopedia insegna i trucchi dei maestri del gioco e spiega dalla A alla Z tutto quello che c’è da sapere su miniere, agricoltura, costruzioni, abitanti dei villaggi, oceani e altro. Dove si possono trovare più diamanti da estratte? Come si proteggono gli abitanti del villaggio di notte? Come evocare e uccidere L’enorme mob volante a tre teste, il Wither Boss? Come si fa a costruire passaggi segreti con i dipinti? Come si fa a individuare e identificare le migliori risorse? E come si possono raccogliere e allevare mob rari? Le risposte a queste e molte altre domande si trovano tra le pagine di questa guida esaustiva per minecrafter di ogni età e livello.