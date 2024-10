Disney ha annunciato delle modifiche circa la sue politiche, che sono valide per i nuovi iscritti ed i vecchi utenti. In sostanza non ci si potrà più iscrivere attraverso Apple e i vecchi abbonati non possono più gestire il loro abbonamento tramite l’App Store.

Facendo una prova, se cerchiamo di accedere all’app di Disney+ su iOS per attivare un abbonamento, ecco cosa compare: “Purtroppo questa app non supporta l’iscrizione in-app. Completa la configurazione dell’account sul sito web“. Quindi gli abbonamenti potranno essere effettuati e gestiti solo sul sito ufficiale di Disney+.

Che cosa comporta l’uscita di Disney+ dalle app di Apple?

Il fattore determinante della scelta sarebbe di natura economica: Apple percepisce una percentuale (15-30%) su tutti gli acquisti in-app, abbonamenti compresi Quindi Apple prende una quota del 30% sul primo anno di abbonamenti che vengono sottoscritti attraverso il suo store, nel secondo anno la quota scende al 15% se l’abbonamento è continuativo.

In sostanza, Disney non vuole più dividere i suoi ricavi con Apple, questo però significa che se gli utenti trovavano comodo potersi iscrivere e poter gestire l’abbonamento dall’app su iPhone o iPad ora non potranno farlo più. Gli utenti sono scontenti? Abbastanza. Non era infrequente che gli utenti trovassero offerte sulle carte regalo App Store o usassero credito accumulato per pagare l’abbonamento a Disney+ tutto questo ovviamente non sarà più possibile.

Chi ha già un abbonamento non potrà quindi gestirlo tramite Apple ma dovrà ogni volta recarsi sul sito. In realtà Disney non è l’unica, sembra che altre piattaforme di servizi di streaming abbiano scelto di abbandonare Apple e quindi quando si clicca sull’app iOS si viene rimbalzati al sito web della piattaforma.