Gears of War: Dave Bautista è pronto a vestire i panni di Marcus Fenix

Dopo che lo stesso creatore della saga videoludica di Gears of War ha chiamato in causa Dave Bautista, dichiarando che l’interprete sarebbe perfetto per vestire i panni di Marcus Fenix, lo stesso Bautista ha risposto con un video su Twitter in cui si è dimostrato più che interessato al ruolo.

Questo è il video postato da Bautista in cui l’attore ha ripescato una campagna relativa a Gears 5, in cui lo vediamo vestire l’armatura COG, donatagli quando fece un’apparizione nel videogioco. Insomma, Bautista sembra veramente azzeccato per la parte. E del resto anche le sue parole su Twitter sono state esplicative: “Non potrei rendere il tutto più semplice”.

Il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, aveva detto questo qualche giorno fa:

Oh si, vorrei Bautista come Marcus, ed un attore latino per vestire i panni di Dom. Dannazione.

Le possibilità di vedere Bautista nel film live-action su Gears of War ci sarebbero, considerando che il sodalizio tra Netflix e Bautista è più che solido, vista la sua presenza in Army of the Dead, e la sua partecipazione al progetto in sviluppo Unleashed.

La piattaforma streaming curerà con Gears of War sia lo sviluppo di una serie animata adulta che un live-action vero e proprio. L’annuncio è stato fatto attraverso Twitter, a 16 anni dall’anniversario di Gears of War, che venne lanciato nel 2006 come titolo per Xbox 360. Ecco il testo dell’annuncio:

Gears of War è uscito 16 anni fa, e, per celebrare questo anniversario, Netflix si è unita a The Coalition per adattare la saga videoludica trasformandola in un film live-action, a cui seguirà una serie animata per adulti. C’è il potenziale per ancora più storie da proporre.

Gears of War si incentra sui soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani del pianeta Sera da un nemico conosciuto come L’Orda di Locuste. Il giocatore ha il ruolo di Marcus Fenix, un ex detenuto divenuto soldato. L’altro protagonista è Dominic Santiago (Dom). I due soldati si uniscono alla Squadra Delta e e combattono L’Orda Delle Locuste.