Mortal Kombat 1: Dave Bautista racconta il suo essere un fan della serie

Giorni fa vi abbiamo mostrato il singolare spot “Ce l’abbiamo nel sangue” (“It’s In Our Blood”, in originale) di Mortal Kombat 1 che guarda, con reiterata nostalgia – ma al contempo rivolgendosi al futuro -ai fasti della saga negli anni ’90, con tanto di tormentone del titolo urlato a squarciagola. Nello spot presenzia, da protagonista, anche l’attore ed ex wrestler Dave Bautista, che scopriamo essere un fan di lunga data della serie, in un simpatico video ufficiale dietro le quinte sottotitolato in italiano. Bautista afferma, difatti, che una volta il suo preferito era Liu Kang, anche se ora apprezza particolarmente Scorpion per il suo iconico “Get over here!”.

Nel gioco completo, in uscita il 19 settembre, saranno presenti anche molti personaggi, perlopiù storici della saga, come Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Li Mei, Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke con Kano, Sonya, Jax e Frost tra i personaggi Kameo. . Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Il gioco sarà disponibile inoltre in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la speciale skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

