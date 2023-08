Mortal Kombat 1: Dave Bautista testimonial del gioco in un cortometraggio ufficiale

La data di lancio di Mortal Kombat 1, il 19 settembre, si approssima ed ecco arrivare un nuovo spot ufficiale, nella forma di un cortometraggio che vede al centro nientemeno di Dave Bautista, ex wrestler e attore di una certa fama visto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Drax il distruttore ma anche in 007 e Dune, tra gli altri. “Ce l’abbiamo nel sangue” (“It’s In Our Blood”, in originale) è il titolo del video, che si rifà anche al tormentone classico del titolo gridato come nella celebre canzone dance tratta dal primo live action anni ’90. Si tratta del primo contenuto video ufficiale sul gioco non direttamente basato su di esso e non volto a presentarne personaggi e meccaniche.

Nel gioco completo, come dicevamo in uscita il 19 settembre, saranno presenti anche molti altri personaggi, come Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Li Mei, Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke con Kano, Sonya, Jax e Frost tra i personaggi Kameo. . Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Il gioco sarà disponibile inoltre in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la speciale skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

