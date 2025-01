Uno studio pubblicato su The Journal of Positive Psychology valuta il potere della narrazione su vari aspetti della vita.

Se ci soffermiamo sul modo in cui le persone narrano qualsiasi evento della loro esistenza, scopriamo che ognuno lo fa in modo diverso. Infatti, c’è chi riesce a coinvolgere e a divertire anche raccontando un banale avvenimento, invece altre persone, pur raccontando un loro episodio importante, non riescono ad affascinare.

Questo modo diverso di narrare gli aspetti della propria vita è motivo di studio per gli psicologi. Lo studio in questione è stato pubblicato su The Journal of Positive Psychology. In seguito all’approfondimento del modo diverso di accingersi ad una narrazione, si è scoperto che chi riesce a farlo bene, ha una visione generale della vita più appagante.

La narrazione può essere utile dal punto di vista occupazionale

Da tempo, psicologi e ricercatori hanno dimostrato che sussistono legami tra storie e narrazioni, dando un senso a noi stessi e al mondo circostante. Ultimamente, si è data più importanza al contenuto della storia che al modo in cui viene raccontata.

L’aspetto fondamentale scaturito dagli studi riguardo la narrazione è la scoperta del suo potere di utilizzo in ambito professionale. Infatti, nei luoghi di lavoro può essere uno strumento per il benessere dei dipendenti e potrebbe aiutare a creare un team. I datori di lavoro potrebbero proporre workshop di storytelling per incrementare il senso di appartenenza e stimolare l’innovazione.

Il professor Ron Shachar, della Arison School of Business presso la Reichman University, ha spiegato in una dichiarazione la narrazione dal punto di vista dello studio effettuato: