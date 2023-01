Dave Bautista si vuole unire al DC Cinematic Universe

Dave Bautista ha dichiarato di esser interessato ad unirsi al DC Cinematic Universe, ma di non volerlo far nei panni di Bane.

Dave Bautista ha da poco dichiarato che avrebbe molto piacere ad unirsi al DC Cinematic Universe, soprattutto ora he a capo dei DC Studios c’è il suo amico James Gunn. L’attore ne ha parlato di recente in un’intervista, affermando però che il suo ruolo non sarà quello di Bane.

Bautista ha detto che adorerebbe “fare parte del DC Univese” ma:

Ho avuto con James una conversazione sulla possibilità d’interpretare Bane, ma la sua idea è quella di fare un reboot dell’intero universo narrativo. E credo perciò che ci sia bisogno di attori giovani, perché devi pianificare 15 anni di produzioni, e non credo che si possa fare con me una cosa del genere. Non voglio interpretare un personaggio a cui non posso rendere giustizia, e non credo di poterlo fare con Bane. Non so se a livello fisico potrei reggere una cosa del genere, soprattutto a lungo tempo.

Ricordiamo che Dave Bautista è stato fino ad ora il Drax dei Guardiani della Galassia, che arriveranno a maggio al cinema con il capitolo conclusivo della trilogia ideata da James Gunn. Parlando dell’interpretazione del personaggio Bautista ha detto:

Non è sempre stato piacevole, soprattutto la parte riguardante il trucco era davvero dura da affrontare. Non so se Drax rappresenti la figura che porterò con me in eredità, alla fine è un personaggio dalla performance un po’ stupida, e vorrei fare delle parti drammatiche.

Qui sotto proponiamo un video in cui si osserva il processo che porta al trucco di Bautista in Guardiani della Galassia.

Bautista sarà protagonista di Bussano alla Porta di M. Night Shyamalan, in uscita il 2 febbraio. Ecco la sinossi:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.