Guardiani della Galassia Vol. 3: trailer italiano e poster del film Marvel

Disney ha rilasciato anche la versione italiana e il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3, in arrivo nelle sale il prossimo 3 maggio.

In occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo in Brasile, The Walt Disney Company ha diffuso il primo trailer e il poster del film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3. Kevin Feige, Presidente di Marvel Studios, ha presentato Zoe Saldaña, che interpreta Gamora nel franchise, prima di entusiasmare i fan con il primo trailer del lungometraggio che arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

