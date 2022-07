Me, You: James Franco protagonista del film dal romanzo di Erri De Luca

James Franco sarà il protagonista del film Me, You, tratto dal romanzo di Erri De Luca Tu, Mio.

Dopo le situazioni che lo hanno visto protagonista fuori dallo schermo, James Franco torna a far parlare di sé per le su prove d’attore: l’interprete sarà tra i membri del cast di Me, You, film tratto dal romanzo di Erri De Luca, intitolato in italiano Tu, mio.

Oltre a James Franco, il cast di Me, You vedrà anche come protagonisti Tom Hollander (The Night Manager) e Daisy Jacob (Vanity Fair). La storia consiste in un dramma ambientato negli anni Cinquanta, nell’isola di Ischia, luogo in cui si muove il sedicenne Marco, che trascorre le giornate pescando sul golfo di Napoli assieme all’ex soldato Nicola (interpretato dallo stesso Franco). Marco ad un certo punto s’infatua della giovane Caia, ed è pronto a dei gesti importanti per dimostrare il suo amore, soprattutto dopo aver saputo che la ragazza è una sopravvissuta dei campi di concentramento. Ciò porterà Marco a dimostrare forte risentimento nei confronti dei tedeschi.

Alla regia del film ci sarà Bille August, mentre Greg Latter scriverà la sceneggiatura, e come produttori saranno coinvolti Sean O’Kelly, Marc Bikindou e Mark Hammond. Le riprese del lungometraggio inizieranno ad Ischia a settembre.

