James Franco conferma di essere andato a letto con i suoi studenti

Intervistato durante il The Jess Cagle Show l’interprete James Franco ha confermato tutte le accuse di abusi che gli sono state mosse negli ultimi anni, dichiarando di aver abusato della sua posizione, e di essere andato a letto con i suoi studenti.

Secondo quanto dichiarato dall’attore:

Nel 2018 si parlava molto di me in una certa maniera ed ho pensato che fosse giusto restare in silenzio. C’erano persone arrabbiate con me e dovevo ascoltarle. Quando succedono cose del genere il tuo primo desiderio è quello di stoppare tutto e far cessare queste situazioni. Ma agire così non avrebbe consentito di fare un lavoro su me stesso e di guardare cosa c’era al di sotto. Avevo sviluppato una dipendenza, era come una droga, e la cosa più assurda era che riuscivo a rimanere sobrio ed a non dipendere dall’alcol, perciò mi giustificavo in questa maniera, pensando che stessi facendo una vita spirituale. E così ho creato un sistema per trovare giovani donne soggette al mio sfruttamento personale e professionale in nome dell’educazione.