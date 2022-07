Nemmeno il Nothing Phone (1) avrà un caricabatterie incluso nella confezione

Proprio come Apple, anche Nothing ha scelto di non includere un caricabatterie nella confezione del suo primo smartphone.

A quanto pare nemmeno il Nothing Phone (1) includerà un caricabatteria nella sua confezione. La mossa segue un trend inaugurato da Apple e poi replicato da un gran numero di aziende rivali, inclusa Samsung.

Il Nothing Phone (1) è il primo smartphone dell’omonima azienda fondata da Carl Pei, che già era stato co-fondatore di OnePlus. Verrà presentato domani, 12 luglio, ma nel frattempo sono già uscite diverse indiscrezioni su come sarà il dispositivo. Alcune provengono direttamente dall’azienda – che, ad esempio, ha voluto rivelare in anticipo il design dello smartphone -, altre invece dal vasto universo di leaker e tipster internazionali.

Così, ad esempio, sappiamo già che il Nothing Phone (1) non sarà un flagship killer ma un ‘comune’ smartphone di fascia media, con un SoC Snapdragon 778+ al posto dei processori all’ultimo grido che normalmente troviamo sui top di gamma Android più recenti. Sappiamo anche che la velocità di ricarica – per quanto decente – non sarà poi così spedita: lo smartphone dovrebbe supportare la ricarica a 33W.

Alcune settimane fa alcuni rumor avevano indicato che lo smartphone sarebbe stato venduto assieme ad un caricatore da 45W, ma sembra che questo non sia vero. Lo proverebbe un video che ritrae la presunta confezione dello smartphone. La confezione mostrata nel video è semplicemente troppo sottile per avere lo spazio per un caricabatterie.Ovviamente, anche in questo caso, in assenza di conferme ufficiali da parte dell’azienda è bene prendere tutte queste indiscrezioni con la massima cautela.

Il Nothing Phone (1) verrà presentato domani, ormai l’attesa è quasi finita. Quanto al prezzo, in rete si parla di un range compreso trai 400 e 500 euro. In Italia, almeno per il retail, il Nothing Phone (1) potrebbe essere un’esclusiva WindTre.