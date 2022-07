Nothing Phone (1): Niente 45W, la ricarica non sarà poi così rapida

Tra meno di una settimana verrà presentato l’atteso Nothing Phone (1), il primo smartphone dell’omonima azienda fondata da Carl Pei, che era già stato il co-fondatore di OnePlus.

L’evento è atteso dagli appassionati. Non capita da tempo che il mercato degli smartphone apra le porte ad un nuovo contendente. Peraltro il settore è in gravi difficoltà – economiche, ma in termini di innovazione e creatività – e la neonata azienda potrebbe portare una brezza di aria fresca.

Nonostante lo smartphone debba ancora uscire, conosciamo già moltissime informazioni sul Nothing Phone (1). La scheda tecnica circola online ormai da diverse settimane, mentre l’azienda ha deciso di condividere in anteprima le immagini del design ufficiale dello smartphone.

Oggi è uscita una nuova anticipazione. Questa volta si parla della velocità di ricarica del Nothing Phone (1). Le indiscrezioni ci arrivano dal noto tipster Mukul Sharma, conosciuto con lo pseudonimo stufflistings.

Secondo stufflistings, il Nothing Phone (1) avrà un caricatore da 45W, tuttavia lo smartphone non sarà in grado di supportarne completamente la potenza. Più probabilmente, la velocità massima di ricarica del device si fermerà ‘solamente’ a 33W. Non abbiamo informazioni specifiche sul numero di minuti necessari per ricaricare da 0 all 100% il Nothing Phone (1).

Anche quest’ultima indiscrezione, ad ogni modo, conferma il quadro già emerse dai precedenti rumor. Il Nothing Phone (1) non sarà un top di gamma, né tantomeno un flagship killer. Al contrario, il dispositivo si collocherà a pieno titolo nella fascia media del mercato. Almeno per quanto riguarda il retail, in Italia il Nothing Phone (1) potrebbe essere un’esclusiva WindTre.