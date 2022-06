Nothing Phone (1), non ci sono più segreti: online foto, prezzi e specifiche tecniche

Il Nothing Phone (1), il primo smartphone dell’omonima compagnia di Carl Pei, che già aveva fondato OnePlus, sta andando già molto bene. Verrà presentato tra pochi giorni, ma l’azienda – per evitare il solito gioco dei rumor e dei leak – ha preferito giocare a carte scoperte mostrando in anticipo il design dello smartphone.

Nothing sostiene di aver già una lista d’attesa con oltre 150.000 clienti interessati ad acquistare il nuovo smartphone. I primi 100 Nothing Phone (1), tutti numerati, sono stati messi all’asta sul noto sito StockX, che si occupa del mercato secondario dei vestiti streetwear e, più in generale, degli oggetti da collezione prodotti in quantità limitate. Nothing aveva già collaborato con StockX per il lancio del suo primo prodotto: le cuffiette Nothing Ear (1).

La scheda tecnica dello smartphone è stata rivelata da Geekbench: troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ affiancato da 8 GB di RAM. Insomma, stiamo parlando di un mid-range che dalla sua ha un look peculiare – con case semitrasparente – e una UI personalizzata basata su Android, Nothing OS.

Online sono spuntate anche le immagini della versione con cover nera dello smartphone. Per il momento sappiamo che ne esistono due: una bianca e l’altra nera, entrambe con cover posteriore semitrasparente.

In queste ore sono spuntati online anche i presunti prezzi per il mercato indiano: circa 370 euro per il modello con 8GB di RAM e 430 euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di storage. In Europa potete tranquillamente aspettarvi di pagarlo un po’ di più.

Il Nothing Phone (1) verrà presentato il 12 luglio, ormai manca davvero poco.