Il Nothing Phone (1) sarà una esclusiva WindTre

L’atteso primo smartphone della Nothing in Italia sarà un’esclusiva dell’operatore mobile WindTre. Nothing è la nuova azienda di Carl Pei, che già era stato il co-fondatore di OnePlus.

Il Nothing Phone (1) verrà presentato il prossimo 12 luglio, ma nel frattempo sono già uscite diverse informazioni: non sarà un top di gamma, ma un mid-range equipaggiato con un SoC Snapdragon 778G+.

Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale. Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane

ha commentato Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE.

Non vediamo l’ora di dare una scossa al mercato degli smartphone insieme ad operatori leader come WINDTRE

gli ha fatto eco David Sanmartín, Co-founder and Head of South and North Europe di Nothing.

L’esclusiva dovrebbe riguardare esclusivamente la vendita retail nei negozi fisici. Lo smartphone dovrebbe comunque essere disponibile anche online.

La scheda tecnica dello smartphone è stata rivelata da Geekbench: troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ affiancato da 8 GB di RAM. Insomma, stiamo parlando di un mid-range che dalla sua ha un look peculiare – con case semitrasparente – e una UI personalizzata basata su Android, Nothing OS.