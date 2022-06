The Batman: Christian Bale non ha ancora visto il film, ma ha elogiato Robert Pattinson

Christian Bale ha rivelato di non aver ancora visto The Batman, ma ha elogiato Robert Pattinson come interprete.

Christian Bale, durante la premiere di Thor: Love and Thunder ha dichiarato di non essere una persona che guarda molti film, e per questo motivo non ha ancora visto The Batman, però ha voluto elogiare Robert Pattinson come interprete.

Ecco le sue parole:

Non ho ancora visto il film, ma lo farò. Posso dire che è incredibile quanti pochi film veda. Per ogni regista con cui lavoro ho visto solo un paio di suoi lungometraggi, e spesso quando dico questa cosa mi guardano come se stessi scherzando. Cerco di gustarmi per bene un film, e per questo non ne guardo molti. Ma guarderò The Batman. Robert Pattinson è un attore spettacolare. Ci siamo incrociati un paio di volte, ed ho sentito cose fantastiche su di lui.

Dopo aver vestito i panni del cavaliere oscuro nei film su Batman di Christopher Nolan, Christian Bale è pronto a tornare in un cinecomics per Thor: Love and Thunder. Per accettare la parte di Gorr sembra siano stati decisivi proprio i figli di Christian Bale, che gli hanno consigliato di prendere parte alla produzione. L’attore ha detto a riguardo: