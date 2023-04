The Batman: secondo Nicholas Hoult è meglio che Robert Pattinson sia stato preferito a lui

Nicholas Hoult è andato vicino a essere l’interprete del cavaliere oscuro in The Batman. L’attore ne ha parlato di recente, dichiarando anche che la scelta, ricaduta alla fine su Robert Pattinson, sia stata più che azzeccata.

Ecco cosa ha dichiarato:

Sono certo che tutti vorrebbero interpretare Batman. Penso che le idee di Matt Reeves fossero fantastiche, e che abbia realizzato un film brillante. E credo anche che Robert Pattinson abbia fatto un lavoro fantastico con il personaggio, l’ho adorato. Non credo che avrei potuto fare un lavoro migliore rispetto a lui, anche per come si è calato nel mondo descritto da Matt Reeves.

E poi ha aggiunto:

Quando non vieni selezionato per un ruolo all’inizio è doloroso, ma alla fine diventa un qualcosa di normale. […] Posso accettare di non essere stato selezionato, e poi se l’altro attore fa un grande lavoro non possono che apprezzarlo. Non sono il tipo di persona che dice che non vedrà qualcosa solo perché non ha avuto la parte. Robert è stato brillante.