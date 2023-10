Batman: Arkham Knight – Il costume di Robert Pattinson è stato inserito e poi rimosso

In Batman: Arkham Knight è successo un qualcosa di piuttosto particolare: il costume del cavaliere oscuro di Robert Pattinson, tratto dal film The Batman, è stato prima aggiunto e poi misteriosamente rimosso.

Sembra che l’inserimento del costume del Batman di Robert Pattinson in Batman: Arkham Knight sia stato un errore, e che in realtà questo elemento dovrebbe essere lanciato nella Batman: Arkham Trilogy che arriverà su Nintendo Switch l’1 dicembre.

Ricordiamo che Batman: Arkham Knight è uscito nel 2015, e si è trattato di un videogioco che ha offerto la possibilità di scegliere tra vari costumi provenienti da vari film di Batman. Da Michael Keaton a Christian Bale a Ben Affleck, il gioco è stato una celebrazione della storia di Il Cavaliere Oscuro.

Nel titolo è stata inserita anche la versione campy del personaggio di Adam West. Perciò è probabile che DC e Rocksteady volessero aggiungere anche il cavaliere oscuro di Robert Pattinson.

A questo punto è possibile che quando la trilogia di Arkham uscirà su Switch, il Batman di Pattinson tornerà ad essere disponibile. Anche se sarebbe stato interessante vedere lanciato il costume in Arkham Knight ad Halloween, un periodo che appartiene come sequenza temporale sia al gioco che al film The Batman.