Fall: il film thriller elogiato da Stephen King avrà un sequel

Dopo che un gigante dell’intrattenimento da brividi come Stephen King ha elogiato il lungometraggio thriller Fall, ora la produzione ha deciso di dare vita ad un capitolo sequel. Secondo quanto rivelato da Deadline, si è deciso di sviluppare un sequel di Fall dopo che il primo film ha ottenuto grande successo con la sua distribuzione su Netflix.

Secondo quanto riportato dal sito Tea Shop Productions ed il regista Scott Mann starebbero discutendo su un eventuale sequel di Fall. James Harris di Tea Shop ha dichiarato:

Abbiamo un paio d’idee che ci stanno girando per la testa. Non vogliamo realizzare un qualcosa che possa sembrare un copia e incolla del primo film.

Qui di seguito trovate la sinossi del lungometraggio originale:

Dopo la morte di Dan durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l’amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, finiranno per essere bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.