Vladimir Putin ha elogiato pubblicamente Elon Musk

Martedì Elon Musk ha ricevuto le lodi del Presidente della Russia, Vladimir Putin. «È un imprenditore di straordinario talento», ha detto. La dichiarazione, per quanto bizzarra, non era completamente inaspettata.

In questi giorni si sta discutendo molto di un passaggio tratto dal libro di prossima uscita di Walter Isaacson, biografo di nota fama che in passato aveva già scritto una famosa e citata biografia su Steve Jobs e che ha passato gli ultimi due anni vivendo in simbiosi con Elon Musk.

Nel suo libro, Isaacson sostiene che Musk abbia unilateralmente preso la decisione di disattivare Starlink, la rete satellitare fornita da SpaceX, nella regione ucraina della Crimea. Proprio negli attimi immediatamente antecedenti ad un attacco programmato dall’Ucraina contro la flotta russa. L’attacco doveva essere condotto attraverso alcuni droni subacquei equipaggiati con l’esplosivo. Persa la connessione, secondo la ricostruzione di Isaacson, i droni sarebbero andati alla deriva, senza provocare alcun danno.

To clarify on the Starlink issue: the Ukrainians THOUGHT coverage was enabled all the way to Crimea, but it was not. They asked Musk to enable it for their drone sub attack on the Russian fleet. Musk did not enable it, because he thought, probably correctly, that would cause a…

