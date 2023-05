Fast X: Hideo Kojima ha elogiato il film, anche se non ci ha capito molto

Il super creatore di videogiochi Hideo Kojima ha di recente visto Fast X, ed ha voluto parlarne attraverso i social, dichiarando di essere un appassionati della saga di Fast and Furious. Kojima ha apprezzato il film, anche se non ci ha capito molto.

Ecco le sue parole:

Ero in viaggio per lavoro, perciò ho potuto vedere Fast X con una settimana di ritardo. Non ho dormito dopo una mezza giornata passata in volo per Haneda, perciò in situazioni del genere mi capita di addormentarmi quando guardo film. Però con Fast X sono rimasto sveglio tutto il tempo. Ho seguito questa serie per vent’anni. Chi è morto? Chi se n’è andato? Chi è divenuto un nemico, e chi un alleato? Non ricordo molto, ma questo non conta. Questo film mi ha dato una bella accelerata.