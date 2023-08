Batman Begins: Christian Bale aveva troppa massa muscolare per entrare nel costume

Christian Bale durante la preparazione per Batman Begins è arrivato a mettere su troppa massa muscolare.

Sappiamo che Christian Bale per quanto riguarda l’idea di curare l’aspetto fisico dei suoi personaggi è maniacale, al punto da essere arrivato a pesare 54 chili, o di ingrassare anche di 20 chili. L’attore, però, per Batman Begins, pare sia arrivato a mettere anche più massa muscolare rispetto a quella prevista.

Christian Bale all’epoca veniva da L’Uomo senza Sonno, film in cui arrivò a perdere ben 25 chili. L’ingaggio in Batman Begins avrebbe comportato un suo nuovo lavoro sul fisico. E, infatti, l’attore arrivò a mettere su ben 45 chili di massa muscolare, arrivando ad eccedere per poter entrare nel costume di Batman.

Lo stesso Christopher Nolan disse a Christian Bale che era necessario che arrivasse a perdere 13 chili per poter entrare nel costume del cavaliere oscuro. E così fece Christian Bale, ed alla fine sappiamo che la sua performance è stata notevole.

Christian Bale ha proseguito a interpretare Batman per altri due film, Il Cavaliere Oscuro ed Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, per una trilogia alla quale sono rimasti legati molti appassionati di cinecomics.