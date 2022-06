Galaxy Watch 5: leak conferma i precedenti report sui colori?

L’uscita della serie Galaxy Watch 5 si avvicina sempre di più, e quindi anche i leak a riguardo aumentano giorno dopo giorno, secondo le ultime indiscrezioni, Samsung rivelerà la sua ultima serie di smartwatch ad agosto insieme a Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Quando un dispositivo si avvicina al suo annuncio, si sente parlare sempre più spesso del prodotto e dei prodotti in questione, e né il Galaxy Z Fold 4, ne Galaxy Z Flip 4 e nemmeno i presunti prossimi smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch 5, fanno eccezione.

Un nuovo leak di Evan Blass, noto anche come Evleaks, riafferma che la line-up di Galaxy Watch 5 sarà composta da tre dispositivi: un Galaxy Watch 5 più piccolo, uno più grande e una versione Pro che sarà disponibile solo in una taglia. Il Tweet indica anche in quali colori potrebbe essere disponibile la serie Galaxy Watch 5 e i loro possibili nomi di colore, stando all’immagine trapelata, vediamo che il Galaxy Watch 5 più piccolo sarà disponibile in argento, oro rosa e grafite. Quello più grande arriverà in argento, zaffiro e grafite. Per quanto riguarda il modello Pro, sarà disponibile solo in Grey e Black Titanium.

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo — Ev (@evleaks) June 16, 2022

L’immagine in questione conferma le voci precedenti secondo cui Samsung realizzerà la versione Pro del Galaxy Watch 5 con materiali premium e, secondo quanto riferito, la cassa del modello Pro sarebbe realizzata in titanio, mentre lo schermo sarà ricoperto di vetro zaffiro. Questo è un aggiornamento rispetto ai materiali utilizzati nel Galaxy Watch 3 Titanium Edition, che aveva un quadrante ricoperto di Gorilla Glass.

La nuova fuga di notizie di Evan Blass è in sintonia con le informazioni che l’informatore Jon Prosser ha precedentemente rilasciato sui possibili colori della serie Galaxy Watch 5. Ancora una volta, su Twitter, Prosser ha dichiarato che la nuova formazione Galaxy Watch sarebbe composta da tre dispositivi e ha detto in quali colori possiamo aspettarci che siano disponibili. Prosser ha suggerito che uno dei colori si sarebbe chiamato Phantom Black, ma nell’immagine trapelata di Blass, vediamo che si chiamerà a quanto pare Graphite.