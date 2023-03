Windows 12 è già imminente? Un leak sui prossimi processori di Intel suggerisce di sì

Intel sembra essere pronta a passare a Windows 12. Una nuova fuga di notizie suggerisce che i processori desktop di prossima generazione di Intel potrebbero supportare il prossimo sistema operativo di Microsoft.

Attualmente, Intel sta lavorando sul successore dei suoi chip di 13a generazione, chiamati Raptor Lake. I nuovi processori dell’azienda sono chiamati Meteor Lake e le loro specifiche sono recentemente emerse online attraverso un leak di @leaf_hobby.

Il leak ha rivelato che i chip di nuova generazione potrebbero includere 20 linee PCIe Gen 5 e il supporto per Windows 12.

Al momento, Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente Windows 12. Ormai da diverso tempo, si discute della possibilità che Microsoft voglia tornare ad un modello che preveda il rilascio di nuovi sistemi operativi ogni tre anni. Insomma, il progetto per rendere Windows un sistema operativo Saas, con un ciclo vita estremamente ampio, sembra essere morta con Windows 10.

Se questo è vero, l’ipotesi che Windows 12 possa uscire non più tardi del 2024 non sembra così inverosimile.

Ciò è in linea con alcuni altri rumor usciti ad ottobre dell’anno scorso, quando il gigante tecnologico di Redmond aveva accidentalmente mostrato quella che si credeva fosse un’immagine di un prototipo di Windows 12. All’epoca alcune fonti avevano suggerito che la prossima versione di Windows è chiamata internamente con il nome in codice “Next Valley“.