In gran segreto, anche Snapchat sta lavorando ad una versione a pagamento della sua app. Si chiama Snapchat Plus e offrirà diverse funzioni esclusive, ad un prezzo di circa 5$ al mese. La novità, non ancora annunciata dall’azienda, è stata scoperta dal leaker Alessandro Paluzzi.

Snapchat ha già iniziato i primi test interni dell’abbonamento. «Stiamo conducendo alcuni primi test interni per Snapchat Plus – ha confermato a The Verge la portavoce Liz Markman-, un nuovo servizio in abbonamento pensato per i nostri Snapchatter. Siamo elettrizzati, crediamo ci sia il potenziale di offrire funzioni sperimentali in anteprima ai nostri abbonati e vogliamo imparare molto di più sulla nostra community».

Grazie alle informazioni raccolte da Alessandro Paluzzi, conosciamo già alcuni dettagli inediti su Snapchat Plus. Tanto per iniziare, sappiamo che probabilmente Snapchat Plus costerà 4,59 euro al mese e che sarà anche possibile pagare in anticipo 12 mesi, al costo di 45,99 euro. Trattandosi comunque di informazioni che ci arrivano da una versione estremamente embrionale del servizio, è possibile che il costo del servizio venga modificato.

Tra le funzioni esclusive pensate per gli abbonati, The Verge menziona la possibilità di personalizzare l’icona di Snapchat, inoltre gli utenti potranno anche scoprire chi ha riprodotto per più di una volta le loro storie.

La corsa alle versioni premium dei social. Snapchat non è l’unico a star lavorando ad un abbonamento, Telegram sta lavorando a Telegram Premium, che costerà 5 euro al mese e uscirà a fine giugno, mentre Twitter negli USA ha già presentato Twitter Blue, un abbonamento che, tra le altre cose, consente di utilizzare gli NFT come immagine del profilo.