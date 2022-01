Twitter permette di inserire gli NFT come icone del profilo

Sappiamo che moltissime aziende stanno investendo nel campo delle blockchain, delle criptovalute e degli NFT, e Twitter non è di certo esente da questo tipo di ricerca. Mentre però non sappiamo quali siano all’effettivo tutti i piani in cantiere da parte del team che lavora al social network, siamo davanti a una novità a dir poco interessante, dato che risulta ora possibile inserire degli NFT sulla piattaforma, scegliendoli come propria foto del profilo, che fino a oggi poteva essere solamente un’immagine.

Come ripreso sulle pagine di The Verge, e mostrato sulla piattaforma di Twitter anche da Tom Warren, potete vedere anche le prime immagini qui di seguito, la funzionalità porta con sé alcuni cambiamenti rispetto alle immagini standard che siamo abituati a vedere. Si parla nello specifico di icone esagonali, che per chi deciderà di inserire degli NFT come foto profilo, cambieranno quindi di forma, andando a evidenziare l’importante differenza.

Twitter has just launched NFT profile photos. They’re hexagon-shaped https://t.co/7sotIVLHSn pic.twitter.com/fhnWijgVyi — Tom Warren (@tomwarren) January 20, 2022

Al fine di fruire della funzionalità, bisogna ovviamente certificare di essere i proprietari dei token in questione, il che evita che qualcuno possa decidere di spacciare un’immagine non sua come NFT e inserirla come foto profilo su Twitter. Per far sì che ciò avvenga, seguendo la procedura guidata, è sufficiente connettere il proprio wallet alla piattaforma, al fine di scegliere in seguito il token che si preferisce maggiormente, con una procedura guidata abbastanza intuitiva. Al momento sono supportati Argent, Coinbase Wallet, Ledger Live, Metamask, Rainbow e Trust Wallet.

Ovviamente, c’è da vedere in che modo la community avrà modo di fruire della novità in questione. Considerando che queste potrebbero non essere solo immagini, ma una vera e propria gara all’esibizione di token maggiormente importanti, c’è chi potrebbe decidere di provare a dare risalto al proprio profilo usando un NFT, ma staremo a vedere in che modo il tutto si evolverà.