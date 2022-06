Telegram Premium costerà 4,99€ al mese e offrirà moltissime funzioni esclusive

Telegram Premium non ha davvero più segreti. Ora conosciamo il prezzo e i benefit esclusivi della versione a pagamento, ne vale la pena?

08—Giu—2022 / 10:16 AM

Telegram Premium non ha davvero più segreti. Sappiamo ormai da diversi mesi che l’app sta lavorando ad una versione a pagamento, un abbonamento mensile che apre le porte a diverse funzionalità esclusive.

Chi è memore delle vecchie catene che minacciavano la fine della gratuità di WhatsApp può rilassarsi. Gli utenti potranno continuare ad utilizzare liberamente e gratuitamente Telegram, senza dover sborsare un centesimo. Telegram Premium sarà completamente opzionale.

In un certo senso ricorda un pochino Discord Nitro, un abbonamento, sempre opzionale, che offre la possibilità di personalizzare con maggiore libertà il proprio account, senza intaccare le funzioni principali della piattaforma. Una nuova carrellata di rumor testimonia come sia questa la scelta intrapresa anche da Telegram. Ma non mancano nemmeno molte funzioni che potenziano l’utilità dell’app, tra cui i download a velocità illimitata e la possibilità di inviare file multimediali da 4GB.

Telegram Premium costerà 4,99$/4,99€ al mese. Il pacchetto di benefit include:

Aumento di tutti i limiti: sarà possibile iscriversi a 1.000 canali, aprire 20 cartelle di chat, creare 10 pin e fino a 4 account con un’unica app. I pin all’interno di una sola cartella salgono a 200, è possibile salvare 10 sticker preferiti

La dimensione massima dei file inviati sale a 4GB, contro i 2GB attuali

I caratteri massimi della biografia salgono a 140, contro i 70 attuali

Maggiori caratteri per la descrizione di foto e video

Download più veloci: velocità illimitata per file multimediali e documenti

Trascrizione da voce a testo: questa nuova funzione sarà un’esclusiva della versione premium

Niente pubblicità

Possibilità di usare le nuove reazioni animate ai messaggi

Pacchetto premium di sticker da utilizzare nelle chat

Maggiore personalizzazione nella gestione delle chat

Badge esclusivo nel profilo

Possibilità di utilizzare una GIF come immagine del profilo

Possibilità di personalizzare l’icona dell’app con una serie di opzioni esclusive premium

Telegram Premium dovrebbe arrivare nel corso del 2022. Paghereste quasi 5 euro al mese per questi servizi? Fatecelo sapere nei commenti sui social.