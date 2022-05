Jurassic World – Il Dominio: UCI Cinemas regala gli esclusivi NFT “giurassici” da collezione

UCI Cinemas, in collaborazione con Universal Pictures, lancia un’iniziativa unica in Italia per l’arrivo nelle sale di Jurassic World – Il Dominio.

In attesa dell’uscita di Jurassic World – Il Dominio, il prossimo 2 giugno, UCI Cinemas in collaborazione con Universal Pictures International Italy lancia un’iniziativa unica nel panorama cinematografico italiano. Acquistando online un biglietto per le anteprime negli UCI Cinemas tra le 00:01 e l’1:00 del 2 giugno, i fan della saga giurassica non solo saranno tra i primi a vedere Jurassic World – Il Dominio, ma potranno aggiudicarsi gratuitamente gli esclusivi NFT (non-fungible token) giurassici da collezione.

Gli NFT (Non Fungible Token) sono dei certificati digitali di autenticità che stanno rivoluzionando la nuova frontiera digitale e hanno già conquistato star e giovanissimi. Attestando la proprietà di opere digitali uniche – incluse quelle artistiche e altri oggetti da collezione – gli NFT nel tempo possono acquisire un grande valore. Gli NFT dedicati a Jurassic World – Il Dominio che UCI Cinemas regala ai propri clienti saranno realizzati in tre diversi soggetti esclusivi che verranno svelati il 16 giugno.

Le modalità per aggiudicarsi gli NFT giurassici sono molto semplici: gli spettatori che acquisteranno tramite i canali di vendita online di UCI Cinemas uno o più biglietti per le anteprime di Jurassic World – Il Dominio in programma nella fascia oraria tra le 00:01 e l’01:00 del 2 giugno riceveranno un’email con un codice per ogni biglietto che consentirà loro di riscattare uno o più NFT a partire dal 16 giugno, a condizione che non cancellino la prenotazione o effettuino il rimborso dei biglietti acquistati. Gli NFT dovranno essere riscattati entro il 16 luglio 2022 e per farlo sarà necessario utilizzare la VeVe app, scaricabile dal sito https://www.veve.me. VeVe porta il mondo degli oggetti da collezione nell’universo digitale e dritto nel palmo delle mani degli utenti.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale, a quest’indirizzo.

L’estate in arrivo sarà ricordata come il ponte fra due generazioni legate alla saga di Jurassic, pronte a entrare in contatto per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice del Premio Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in questo capitolo all’insegna dell’avventura, che toccherà tutto il mondo.

Dal creatore e regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World – Il Dominio è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ormai vivono, e cacciano, fra gli esseri umani su tutto il globo. Questo fragile equilibrio sta mettendo in discussione il futuro e determinerà, una volta per tutte, il ruolo degli uomini nella catena alimentare di un pianeta che condividono con le creature più spaventose della storia.

Il film, in uscita il 2 giugno, vede la partecipazione di nuovi membri del cast come DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), l’attore nominato per gli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Ritornano anche BD Wong nei panni di Dr. Henry Wu, Justice Smith per il ruolo di Franklin Webb, Daniella Pineda nelle vesti di Dr. Zia Rodriguez e Omar Sy come Barry Sembenè.

Jurassic World – Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha condotto nel 2015 Jurassic World all’incasso record di 1.7 miliardi di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura è firmata da Emily Carmichael (Battle at Big Rock) & Colin Trevorrow da un soggetto di Derek Connolly & Trevorrow, basati sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World – Il Dominio è stato prodotto da Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a. e ha visto la produzione esecutiva del leggendario creatore della saga e vincitore del Premio Oscar Steven Spielberg, oltre ad Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

