Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, due spot e le iniziative presso UCI Cinemas

Nell’attesa dell’arrivo in sala il 29 marzo dell’attesissimo Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, continuano a uscire nuovi video e spot ufficiali dedicati all’atteso film fantasy ispirato al leggendario gioco di ruolo: oggi ve ne presentiamo due, che tra l’altro presentano anche del footage inedito. Il film, già benvoluto dalla critica che l’ha visto in anteprima, sarà inoltre protagonista di alcune iniziative speciali presso il circuito UCI Cinemas.

Acquistando online un biglietto per assistere alle proiezioni previste dal 29 marzo al 2 aprile, tutti gli spettatori avranno in omaggio l’esclusivo poster del film. Inoltre, nelle stesse date, acquistando online o presso le biglietterie di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio un biglietto per assistere alle proiezioni IMAX, i fan del gioco di ruolo più famoso di sempre riceveranno in regalo lo speciale poster IMAX.

Un’occasione unica per portare a casa un ricordo del nuovo film distribuito da Eagle Pictures e apprezzare le ambientazioni mozzafiato di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri nelle sale IMAX del Circuito, che combinano altissima risoluzione con una conformazione speciale della sala, uno schermo curvo e più grande di quelli classici e altoparlanti allineati a laser.

Il film, diretto dai registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein, racconta lo storia di Edgin, un suonatore di liuto e furfante, ex membro degli agenti segreti noti come Arpisti. Ora viaggia accanto alla barbara Holga e, insieme a lei, dovrà mettere insieme una squadra per affrontare a una terribile minaccia di cui si sente responsabile. Al suo fianco si avventureranno, tra “draghi e segrete”, lo stregone Simon, la druida Doric, e il paladino Xenk, tutt’altro che entusiasta dei metodi criminali di Edgin – che dovrà vedersela anche il vecchio compagno Forge Fiztwilliam. Il cast d’eccezione composto da Michelle Rodriguez, Chris Pine, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant dà vita a questa storia incredibile, ambientata in un mondo straordinario e ricco di magia.

