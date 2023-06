Spider-Man: Across the Spider-Verse, biglietti e poster da collezione negli UCI Cinemas

Negli UCI Cinemas i gadget per Spider-Man: Across the Spider-Verse: maxi poster e biglietti da collezione fino a domani nelle multisala del circuito.

In occasione dell’arrivo in sala di Spider-Man: Across the Spider-Verse, acclamato secondo capitolo del lungometraggio animato che ha come protagonista Miles Morales / Spider-Man, UCI Cinemas dedica agli appassionati della Marvel due esclusivi ricordi di una serata indimenticabile. Acquistando sui canali online o offline del Circuito il biglietto per assistere alle proiezioni previste dal fino al 4 giugno di Spider-Man: Across the Spider-Verse nelle sale IMAX di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio e nelle sale iSense di UCI Luxe Maximo, UCI Casoria, UCI Catania, UCI Fiumara, UCI Lissone, UCI Parco Leonardo e UCI RomaEst i fan di Spider-Man riceveranno in omaggio un maxi poster dedicato, alto ben 88 centimetri. Inoltre acquistando online un biglietto per assistere alle proiezioni del lungometraggio animato previste fino all’11 giugno in tutte le multisala UCI gli spettatori lo potranno ritirare direttamente al cinema in una versione da non perdere: un biglietto da collezione, disponibile in tre versioni uniche.

Il film, distribuito da Eagle Pictures e diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, è il sequel del fortunato Spider-Man: Un nuovo universo e segna il ritorno sul grande schermo della storia di Miles Morales, ancora una volta alle prese con un multiverso pieno di pericoli e di altre SPider-personae simili a lui, ma anche molto diversi. Riprende posto al suo fianco Gwen Stacy, anche lei dotata dei poteri di ragno e pronta a qualsiasi avventura.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite l’App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. Saranno però validi per il biglietto da collezione in omaggio solo quelli acquistati attraverso i canali digitali del Circuito. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

