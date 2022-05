Starlink è disponibile fin da subito in Italia, niente lista d’attesa

Starlink è passato nella fase successiva del suo programma. In ben 32 paesi non sarà più necessario aspettare diversi mesi per ottenere il servizio di internet via satellite di SpaceX: ci si registra e si paga online, il ricevitore satellitare viene spedito immediatamente a casa. La buona notizia? L’Italia è uno dei paesi dove Starlink è offerto con disponibilità immediata.

Starlink ha pubblicato un’immagine della cartina con tutti i paesi dove Starlink è disponibile senza attese. La novità riguarda la maggior parte dell’Europa e il Nord America. Non solo: anche alcuni paesi del Sud America, Australia e Nuova Zelanda. In alcune aree degli USA è comunque necessario iscriversi ad una lista d’attesa. E il resto del mondo? Starlink non è ancora disponibile, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. “Coming soon“, rassicura l’azienda. Ad essere tagliati fuori per il momento sono soprattutto i paesi africani, incluso quello originario di Musk: il Sud Africa.

Al lancio Starlink costava 99 euro al mese, a cui andavano aggiunti i costi una tantum per l’hardware e consegna/installazione. Recentemente l’azienda ha aumentato i suoi prezzi ovunque. Così ora chi è interessato al servizio dell’azienda di Elon Musk dovrà sborsare un po’ di più: ad esempio il ricevitore è passato da 499 a 644 euro. «Colpa dell’inflazione», si era giustificata l’azienda.

Ci sono poi delle novità. Da poco è possibile abilitare Starlink per l’utilizzo in mobilità. Fondamentalmente è possibile connettersi alla rete satellitare anche quando non si è casa, ad esempio in campeggio o durante i viaggi in camper. Costa un extra mensile. C’è poi anche l’abbonamento Starlink Premium, che offre un hardware di nuova generazione e prestazioni più elevate. Il costo? Ben 500 dollari al mese.