Starlink ha presentato un nuovo abbonamento da 500 dollari al mese

L’abbonamento di Starlink, il servizio di internet satellitare di SpaceX, si sdoppia: arriva anche una sottoscrizione premium, che offre performance ancora più elevate. Il nuovo abbonamento premium viene proposto alla cifra mostruosa di 500 dollari al mese, a cui vanno aggiunti altri 2.500 dollari per l’installazione dell’hardware.

La latenza non cambia – Starlink parla sempre di 20-40 ms -, mentre a variare sono le performance in download e upload. Con l’abbonamento premium gli utenti ricevono un minimo di 150 mbps in download, con un picco massimo di 500 mbps. I comuni mortali, da contratto, devono aspettarsi una forbice compresa trai 50 e 250 mbps.

Stessa storia per la velocità in upload: si passa a 20-40 mbps, contro i 10-20 della (di per sé già costosa) offerta ‘base’.

In alcuni mercati gli utenti possono già prenotare il nuovo abbonamento premium. È sufficiente versare un deposito non vincolante di 500 dollari. Le prime consegne del nuovo hardware (di cui ignoriamo le specifiche) sono attese per il secondo trimestre del 2022.

Oltre al nuovo ricevitore e alle migliorate performance, gli abbonati premium riceveranno anche l’accesso ad un servizio d’assistenza prioritario.

Elon Musk ha specificato che il nuovo ricevitore satellitare ha un angolo di scansione più elevato del vecchio modello, riuscendo in questo modo a cercare più satelliti, scegliendo di volta in volta il segnale migliore.