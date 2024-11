Anche quest’anno NordPass ha pubblicato la lista delle password più usate a livello globale. In pratica, una lista delle password da non usare assolutamente: perché troppo semplici da indovinare, anche senza usare uno script di brute force. “123456” si conferma la password più comune. Questo semplice codice è stato al vertice della classifica NordPass in cinque degli ultimi sei anni, con l’unica eccezione nel 2022, quando fu superato dalla, se possibile ancora più banale, “password.”

Oltre alle prevedibili sequenze come “123456789” e “qwerty,” ci sono anche password che riflettono gusti e interessi personali. Alcuni utenti scelgono parole come “iloveyou” o “fuckyou,” mentre altri preferiscono riferimenti culturali come “pokemon,” “naruto,” “samsung” e “minecraft.” Molte password comuni sono nomi propri, come “michelle” o “ashley.” C’è anche chi cerca di essere più creativo con combinazioni come “P@ssw0rd,” anche se questa variazione risulta comunque un po’ troppo facile da violare.

La lista cambia leggermente da Paese a Paese

Analizzando le password a livello locale emergono alcune differenze interessanti. Nel Regno Unito, ad esempio, la password “liverpool” è tra le più popolari, mentre in Australia figura “lizottes,” nome di un ristorante e locale musicale. In Finlandia e Ungheria, parole come “salasana” e “jelszo” (che significano entrambe “password”) sono scelte frequenti. Questo evidenzia come, a livello globale, gli utenti continuino a scegliere parole ovvie e facilmente individuabili, nonostante i rischi.

NordPass ha stilato questa lista utilizzando un database di 2,5TB di fonti pubbliche, inclusi dati provenienti dal dark web. La maggior parte delle password elencate può essere violata in pochi millisecondi. Se tra queste c’è anche la tua, ti suggeriamo di correre a cambiarla – magari facendoti aiutare da un buon password manager.

La lista delle password da non usare assolutamente

123456 123456789 12345678 password qwerty123 qwerty1 111111 12345 secret 123123

In Italia la lista è molto simile, ma figurano ovviamente molti nomi comuni nel bel Paese – Andrea, Francesco e Alessandro i più usati -, oltre che riferimenti alle squadre della Serie A (Juventus è nella top 20).