Starlink, arriva il nuovo ricevitore portatile: internet via satellite anche in campeggio e sui camper

Elon Musk ha presentato un nuovo ricevitore portatile per Starlink, il servizio di internet via satellite di SpaceX. "È perfetto per il campeggio!".

Starlink ha presentato un nuovo ricevitore portatile, per connettersi ad internet via satellite anche quando si è fuori casa. Elon Musk ha spiegato che il nuovo ricevitore è progettato per diversi utilizzi, ad esempio per chi si sposta in camper e per chi, più in generale, ama il campeggio o si ferma per molti giorni in aree rurali e distanti dalle città.

Per poter accedere al servizio anche quando sono distanti dalla loro casa, gli abbonati a Starlink dovranno pagare un extra mensile.

Il nuovo ricevitore ha dimensioni compatte ed un peso contenuto. In altre parole è estremamente portatile, tuttavia per poter collegarsi ad internet deve essere stazionario. Non funziona quando l’utente è in movimento e ne consegue che non potrà essere utilizzato quando si viaggia in auto.

Starlink is awesome for RV’s, camping or any activity away from cities — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Starlink sta lavorando da tempo anche alla possibilità di portare i suoi servizi sui grandi veicoli, come camion, barche e treni. L’azienda sta già trattando con alcune compagnie aeree, tra cui la Delta Airline, per portare la sua connessione satellitare sugli aerei di linea.

I clienti abbonati a Starlink potranno abilitare la funzione di portabilità della loro connessione pagando un extra di 25 dollari in più al mese, che vanno aggiunti al canone principale. Recentemente Starlink ha aumentato il prezzo di tutti i suoi abbonamenti.