Starlink presto sugli aerei della Delta Air Lines, trattative già in corso

Presto Starlink, il servizio di internet via satellite di SpaceX, sarà disponibile anche a bordo degli aerei di alcune compagnie. Nel 2021 Elon Musk aveva promesso l’arrivo del servizio anche a bordo dei grandi veicoli: non solo aerei, ma anche navi e TIR. Ora l’azienda sta passando dalle parole ai fatti.

SpaceX è ad un passo dal chiudere un accordo con la Delta Air Lines, una delle più importanti e grosse compagnie aeree statunitensi. L’idea è semplice: gli aerei che coprono le tratte più lunghe della compagnia saranno dotati di un ricevitore satellitare ottimizzato per l’uso in movimento. I clienti a bordo dell’aereo potranno connettersi al Wi-Fi pagando una tariffa flat e ricevendo in cambio una connessione ad alte prestazioni.

Per il momento SpaceX sta ancora effettuando i primi test per capire come affinare il servizio. Al momento né SpaceX, né Delta hanno voluto entrare nei dettagli delle trattative. Non conosciamo il possibile valore economico della parnership, né tantomeno una possibile tempistica per l’entrata in funzione del servizio — ammesso che l’accordo riceva l’ok di entrambe le parti.

La tecnologia c’è già, ma renderla matura per un uso sugli aerei commerciali potrebbe richiedere ancora del tempo. I requisiti sono tanti e complessi: la rete WiFi deve servire centinaia di passeggeri connessi simultaneamente, mantenendo prestazioni elevate a prescindere dalla velocità di crociera e delle condizioni meteo (tallone d’Achille delle connessioni satellitari).

L’accordo dovrà inoltre ricevere il parere positivo della FCC e della FAA, le agenzie statunitensi che si occupano, rispettivamente, di regolamentare le telecomunicazioni e l’aviazione civile.