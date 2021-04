SpaceX Starlink sarà presto connesso ai veicoli in movimento

Fino a oggi la rete satellitare di SpaceX, Starlink, è stata necessariamente condizionata da una certa staticità, tuttavia il CEO dell’azienda, Elon Musk, ha annunciato con un tweet che entro fine anno la connettività dovrebbe poter essere estesa anche ad alcuni veicoli pesanti, alle navi e agli areoplani.

Il sistema è attualmente impegnato in un beta-test riservato a un bacino di utenti relativamente ristretto dispiegato in aree geografiche ben definite. Per quanto il lancio dei satelliti stia avanzando con uno slancio più che notevole, il network non è ancora infatti in grado di garantire una copertura tale da permettere la connessione in movimento.

Le cose però sembrano essere destinate presto a cambiare: considerando il ritmo dell’ampliamento di Starlink, Musk si dice ottimista del fatto che presto anche i veicoli pesanti potranno vantare l’accesso al servizio. Perché proprio i veicoli pesanti? Perché il terminale di connessione non è solo troppo grande per i device portatili, ma anche per le normali autovetture.

Il sistema satellitare ha davanti a sé ancora molta strada da fare prima di essere pienamente operativo – i partecipanti alla beta segnalano una qualità di servizio incostante -, ma questo piccolo passo tecnico dimostra che le cose stiano progredendo molto rapidamente.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs. — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021

