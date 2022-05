Google Pixel Watch: oltre un giorno con una sola carica, meglio di molti competitor

Continuano ad emergere nuove informazioni sul Pixel Watch, il primo smartwatch brandizzato Google — che salvo sorprese sarà presentato durante l’evento Google I/O.

Questa volta si parla della sua autonomia, che secondo alcuni insider sarà estremamente robusta e più alta di quella offerta da molti prodotti concorrenti attualmente presenti sul mercato, incluso il Galaxy Watch 4.

Tra le altre cose, il sito 9to5Google menziona anche la verosimile esistenza di una versione con connettività LTE dello smartwatch. Insomma, come per gli Apple Watch, il Pixel Watch verrà proposta in una versione con connettività Bluetooth, dipendente dallo smartphone, e una con SIM virtuale e che quindi dovrebbe essere in grado di funzionare in autonomia.

Come anticipavamo poco sopra, il Pixel Watch potrebbe avere una batteria piuttosto robusta: 300 mAh, contro i 247 mAh del Galaxy Watch 4. È difficile fare un pronostico già ora, in assenza dei dati ufficiali di Google e, soprattutto, in assenza dei primi hands-on, ma si parla di un’autonomia che verosimilmente dovrebbe superare di un po’ le 24 ore, e che quindi dovrebbe assestarsi come una delle migliori nel mercato dei wearable. Non abbiamo informazioni sulla tecnologia (e sui tempi) di ricarica.

Una batteria più capiente si tradurrà anche in dimensioni più generose: il Pixel Watch dovrebbe avere uno spessore di 14 mm, 4 in più del Galaxy, e un peso complessivo di 36g. L’evento Google I/O si terrà tra l’11 e il 12 maggio, questione di davvero pochi giorni e ne sapremo di più!

Nel frattempo, grazie ad un ‘bizzarro leak‘, abbiamo già un’idea di come sarà il device, che è stato ritratto in diverse foto dal vivo. Di recente si è anche parlato del suo possibile prezzo e della possibilità che sia disponibile in Italia fin da subito.