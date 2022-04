Pixel Watch: svelato il possibile prezzo. Non sarà disponibile in Italia al D1?

Dopo l’importante leak delle scorse ore, arriva una nuova carrellata di rumor sull’imminente e atteso Pixel Watch, il primo smartwatch brandizzato Google. Le notizie forse non faranno felici proprio tutto: non sarà economico e forse non sarà nemmeno semplicissimo acquistarlo.

Ma andiamo con ordine: sappiamo che Google sta lavorando ad uno smartwatch brandizzato Pixel, lo stesso marchio della sua linea di smartphone. Con ogni probabilità il dispositivo sarà presentato a maggio, durante l’evento Google I/O.

Il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso alcune nuove indiscrezioni sullo smartwatch. Tanto per iniziare, il dispositivo dovrebbe essere venduto in due diverse versioni, con misure diverse. Una scelta necessaria per accontentare il numero più alto di clienti.

Secondo Brar, inizialmente il Pixel Watch sarà disponibile in scorte limitatissime. Insomma, non sarà semplice essere trai primi clienti che metteranno le mani sull’atteso wearable. Google potrebbe replicare il lancio ‘a singhiozzo’ già sperimentato con il Pixel 6, smartphone che era stato inizialmente introdotto esclusivamente in una manciata di paesi, e che solo successivamente è stato portato anche nel resto del mondo (Italia inclusa). Secondo Brar, al D1 il Pixel Watch sarà disponibile esclusivamente negli USA, Regno Unito e Giappone.

E poi la questione del prezzo del Pixel Watch: non sarà economico, si parla di una cifra compresa trai 300 e 400 dollari (che quasi sicuramente verranno tradotti in 300-400 euro).

Nel frattempo – grazie ad un prototipo ritrovato in circostanze bizzarre -, possiamo già farci un’idea dell’aspetto del Pixel Watch.