Google Pixel Watch: le foto di un prototipo misteriosamente ritrovato in un ristorante

Possiamo già farci un'idea piuttosto chiara di come sarà il Pixel Watch. Merito di un prototipo ritrovato in circostanze bizzarre.

Possiamo già farci un’idea piuttosto chiara di come sarà il Pixel Watch, il primo smartwatch brandizzato Google. O, per meglio dire: possiamo farci un’idea di come è fatto il prototipo del Pixel Watch.

La storia è piuttosto curiosa: le foto del dispositivo sono circolate online in queste ore. Il primo sito a rilanciarle è stato Android Authority, che dice di averle a sua volta ricevute da un utente che avrebbe trovato il prototipo… in un ristorante. TL;DR: un dipendente di Google ha dimenticato un prototipo del Pixel Watch in un ristorante. Un utente appassionato di tecnologia lo ha ritrovato e le foto del dispositivo sono state pubblicate pressoché ovunque.

Lo smartwatch è bloccato e chi lo ha ritrovato non è ancora riuscito ad effettuare il booting. Non possiamo quindi farci un’idea della sua interfaccia o delle sue funzioni.

Lo smartwatch è compatibile con i rumor e le altre foto leak circolate nei mesi scorsi. Il quadrante è circolare – come ce lo aspettavamo – e non manca nemmeno la corona fisica progettata per navigare nel menù del Pixel Watch e giostrarsi tra le diverse funzioni del dispositivo.

La persona che ha ritrovato il Pixel Watch si firma tagtech414, e su Reddit ha spiegato che il cinturino non è facilissimo da indossare la prima volta – per via del meccanismo di apertura -, che è in silicone e che sembra abbastanza allergico alle ‘ditate’, probabilmente perché è stato fatto un buon lavoro oleofobico.

Il cinturino misura circa 20mm ed è, pertanto, leggermente meno largo di quello degli Apple Watch. Sembra il cinturino del Fitbit Charge 5 (e probabilmente lo è, dato che Fitbit è sempre di Google), con la differenza che l’ardiglione della fibbia è in metallo e non in plastica. E ovviamente non c’è il logo di Fitbit. Chiaramente, trattandosi di un prototipo, è possibile che il cinturino ufficiale sarà diverso da quello mostrato nelle foto.

Oltre a ciò, bisogna anche ricordare che stiamo parlando di un presunto prototipo ritrovato in un ristorante perché qualcuno lo ha abbandonato. Una storia fin troppo bizzarra per essere vera, e infatti potrebbe benissimo non esserlo.