Google Pixel Watch svelato da un’immagine leakata?

Non abbiamo al momento ancora alcun dettaglio ufficiale in merito ai nuovi Pixel Watch che dovrebbero venire rilasciati nel giro di non troppo tempo da parte del colosso della ricerca, ma delle nuove informazioni sono finalmente arrivate. Parliamo nello specifico di novità dopo che si sono presentate dopo che Google stessa ha cambiato il proprio negozio virtuale per far spazio ai dispositivi, come approfondito in questo articolo, e che potrebbero venire confermate nel giro di non troppo tempo dalla compagnia.

Il tutto arriva dalle pagine di 91Mobiles che hanno collaborato con il noto leaker Evan Blass, due fonti particolarmente autorevoli del mercato che in genere hanno modo di fornire agli utenti delle anticipazioni corrette e molto importanti ancora prima che queste possano venire annunciate in via ufficiale da parte della compagnia. In questo caso potete ammirare quello che sembrerebbe il look dei nuovi Pixel Watch nella foto presente qui di seguito, almeno in attesa di novità da parte di Google, forse presto pronta a commentare la situazione.

Secondo quanto anticipato, l’orologio smart di Google non facente parte del brand di Fitbit dovrebbe avere un design piuttosto circolare, con una curvatura non indifferente che dovrebbe essere in grado di rendere l’esperienza maggiormente gradevole. Sembra che la compagnia abbia voluto optare per un design molto più somigliante a uno smartwatch rispetto che a quello di un orologio classico, novità che anche se vere andranno di sicuro abbinate con le informazioni precise sui device, al momento scarsissime e non ufficiali.

Nelle foto mostrate non manca di certo lo spazio per delle domande senza risposta, visto che al momento non è neanche chiaro se la compagnia deciderà agli utenti che vogliono mettere mano su uno dei suoi Pixel Watch di poter scegliere fra varie colorazioni presenti.