Razer HyperSense Suit: la tuta aptica per prendere botte vere nella realtà virtuale

Razer non abbandona le tradizioni e anche quest’anno ha trollato i suoi fan con un nuovo pesce d’aprile. Il prodotto folle di quest’anno si chiama HyperSense Suit, una tuta pensata per il metaverso e dotata di ben 1.333.337 sensori aptici.

Insomma, per diventare tutt’uno con il tuo avatar e percepire con estremo realismo ogni singola sensazione. Forse non il massimo se si sta giocando ad Elden Ring o ad un picchiaduro.

E, infatti, il video di presentazione gioca proprio su questo, mostrandoci un povero sventurato prendere botte vere – finendo per fratturarsi le costole – giocando a Street Fighter II o andando a schiantarsi su Forza Horizon. Yikes.

Ovviamente la Razer HyperSense Suit non verrà mai prodotta realmente, come molti altri prodotti fuori di testa – o semplicemente inverosimili – presentati dall’azienda in occasione del primo di aprile.

L’anno scorso era stato il turno di Razer Rapunzel, una tecnologia per colorarsi i capelli con un singolo click – un po’ come è possibile fare con gli RGB dei computer o degli accessori da gaming. Qualche volta le trollate del primo d’aprile si traducono in prodotti veri. Ve lo ricordate il tostapane brandizzato Razer? Dopo anni di richieste da parte dei fan del brand (e molti tatuaggi), sembra che l’azienda (presto o tardi) lo produrrà veramente. Stessa sorte per il frigorifero a forma di Xbox Seris X, che è già entrato in produzione.