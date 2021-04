Razer Rapunzel: personalizza la chioma dei tuoi capelli con un click

Razer Rapunzel è un'improbabile tinta per capelli RGB che sfrutta la nanotecnologia, l'azienda di Singapore non rinuncia ad un simpatico pesce d'aprile.

Per fortuna qualche azienda ha scelto di non dire addio alle burle, pandemia o meno. Razer oggi ha presentato il suo nuovo prodotto Razer Rapunzel: è destinato alle signorine e permette di personalizzare i colori della propria chioma come se si trattasse dei led RGB di qualche accessorio da gaming.

Ovviamente si tratta di un simpatico pesce d’aprile. «Razer Chroma è la prima tinta per capelli RGB sul mercato», si legge nella pagina ufficiale del prodotto satirico presentato dall’azienda.

«Razer Rapunzel sfrutta la nanotecnologia di ultima generazione per permetterti un cambio di look radicale con un semplice click. Si controlla tutto da un’app. La tina si applica in appena 30 minuti, puoi scegliere tra oltre 16.8 milioni di colori».

Chissà, magari nel Duemila-e-credici la tecnologia di Razer diventerà qualcosa in più di un semplice pesce d’aprile, per il momento dobbiamo limitarci a sognare. Nel frattempo più di qualche azienda ha già iniziato a lavorare per rendere l’estetica cyberpunk una solida realtà del nostro presente. Ve ne abbiamo parlato solamente pochi giorni fa con uno speciale ad hoc: