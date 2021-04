Google dice di no alle gag da Pesce d’Aprile

In una e-mail interna intercettata dalla testata Business Insider, Google avrebbe annunciato per il secondo anno consecutivo di voler abbandonare ogni progetto scherzoso relativo al Pesce d’Aprile. La Big Tech avrebbe infatti scelto letteralmente di “mettere in pausa gli scherzi” per affrontare con serietà e rispetto le difficoltà a cui il mondo intero sta andando incontro a causa del coronavirus.

Durante l’anno passato sono stato molto ispirato dal come i nostro prodotti, i nostri programmi e le nostre persone siano state d’aiuto nell’affrontare i periodi più difficili dell’umanità. Lo abbiamo fatto con sensibilità ed empatia, rispondendo alla gamma di situazioni complicate che molti stanno vivendo in tutto il mondo. Come ricorderete, l’anno scorso, per rispetto nei confronti di coloro che combatto il Covid-19, abbiamo scelto di mettere in pausa l’impegno storico di Google nel celebrare il Pesce d’Aprile. Con buona parte del globo che sta ancora lottando con queste sfide impegnative, sentiamo che ci sia nuovamente bisogno di mettere da parte le battute […],

ha scritto Marvin Chow, vicepresidente del global marketing di Google.

Gli scherzi del primo d’aprile sono d’altronde sempre motivo di polemica, con certe annate che si ritrovano ammorbate da aziende che cercano escamotage sempre più estremi pur di guadagnarsi le attenzioni del pubblico.

Recentemente una gaffe in tal senso l’ha compiuta Volkswagen: l’azienda ha fatto trapelare per errore il suo Pesce d’Aprile prima del previsto e, colta in fallo, si è rifiutata di ammettere immediatamente il suo flop, spacciando per vere le fandonie giocose.

