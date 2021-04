Xbox Series X: da meme a realtà, il frigo verrà prodotto veramente

Xbox produrrà veramente una Xbox Series X in versione frigo, riprendendo un meme spopolato immediatamente dopo la presentazione del design ufficiale della console. Che sì, effettivamente ricorda un elettrodomestico da cucina.

Microsoft aveva già prodotto un frigorifero con le sembianze della console diversi mesi fa, ma si poteva ottenere solamente vincendo un concorso. Ora – per chiunque fosse interessato – le cose potrebbero farsi più semplici.

Cosa è successo, in breve: nella giornata di ieri si è tenuto un contest tra diversi brand su Twitter chiamato #BestOfTweets Brand Bracker. Gli utenti potevano votare la loro azienda preferita e Xbox se l’è vista in un contest all’ultimo voto contro Skitties — una marca di confettini alla frutta molto apprezzata negli USA.

Per dare una spintarella alla sua azienda il N.1 del marketing di Xbox ha fatto una promessa al suo pubblico di follower: fateci vincere e produrremo veramente il frigo che tanto volete. Missione compita: Xbox ha vinto con uno scarto di appena 1 punto percentuale.

A quanto pare non si tratta di una burla o di una provocazione, pochi minuti dopo ‘la chiusura dell’urna’, Aaron Greenberg è tornato sulla questione promettendo che Xbox si incaricherà di produrre un mini-frigo con lo stesso design della Xbox Series X. «Non è un pesce d’aprile, non è un clickbait». Una promessa è una promessa, noi non vediamo l’ora di vedere come sarà e scoprire il prezzo.