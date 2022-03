L’Italia ha il maggior numero di autovelox in Europa

Con un secondo posto nel mondo e un primo in Europa, l'Italia si aggiudica dei numeri davvero da record per quel che riguarda gli autovelox presenti nel territorio.

Non sono pochi i momenti in cui il nostro paese per fortuna si trova a farsi notare dal resto del mondo grazie a delle belle circostanze, ma non mancano purtroppo anche i casi in cui l’Italia viene vista come esagerata sotto determinati punti di vista.

È proprio questo il caso delle indagini effettuate sugli autovelox, con oltre 14.000 dispositivi che a quanto pare sono presenti nel nostro paese, e rendono l’Italia quindi la terza al mondo per via di ciò, esattamente 14.297. A quanto pare siamo anche i primi in Europa, con i dati di COYOTE che indicano anche la presenza di di multe particolarmente salate rispetto al resto del mondo.

Fra le regioni più piene di questi dispositivi troviamo Lombardia (17,4%), Veneto (20,5%), Piemonte (14,1%) ed Emilia Romagna (12%), con meno di 1.000 postazioni a partire dalla Toscana, e con una concentrazione quindi nella parte nord del paese, con il sud-che abbassa il totale alle centinaia di postazioni.

Ci troviamo in buona posizione anche per quel che riguarda le multe a chi guida in stato di ebrezza, con cifre che vanno dai 143 ai 1.500 dollari e ci rendono secondi in tutta l’Europa, un risultato non entusiasmante per i guidatori quindi.