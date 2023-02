Sony ha quasi triplicato il numero di PlayStation 5 vendute in Europa: gennaio mese da record

La disponibilità di PlayStation 5 è finalmente arrivata ad una situazione di semi-normalità. La crisi degli ultimi due anni sembra finita e, come era facile immaginare, le vendite di Sony sono schizzate in alto di conseguenza. Sony ha riportato che le vendite di PlayStation 5 in Europa sono aumentate del 200% nell’arco di pochi mesi.

Proprio recentemente, il N.1 della divisione gaming di Sony, Jim Ryan, dal palco del CES di Las Vegas aveva annunciato la fine della crisi, sostenendo che molto presto sarebbe diventato davvero semplice trovare la PS5 nei negozi. Non siamo ancora in una situazione di disponibilità perenne: i restock vanno e vengono, ma con ritmi decisamente più costanti rispetto al passato. Quando, per fare un esempio, Euronics mette in catalogo la PS5 in bundle con alcuni giochi, in genere la console rimane disponibile per almeno un paio di ore, per poi tornare disponibile nell’arco di qualche giorno.

A gennaio del 2023 – lo rivelano i dati di GSD – Sony ha venduto 493mila console Playstation 5 in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera (il Regno Unito è conteggiato a parte).

Complessivamente, nel trimestre compreso tra ottobre e dicembre del 2022, Sony aveva venduto 7,1 milioni di PS5, segnando il migliore risultato di sempre dal debutto della console.